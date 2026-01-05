Viral
TOKİ 500 bin sosyal konutta Siirt kura çekimi tamamlandı: Van'da hak sahipleri belli oldu
Siirt ve Van'da binlerce başvuru sahibinin heyecanla beklediği TOKİ kura çekimleri tamamlandı. Van'da saat 11:00, Siirt'te ise 14:30 itibarıyla başlayan kura sürecinde, hak sahipleri belli oldu. İşte ilçe ilçe konut dağılımı...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:23