Elif Kumal dosyasında acı son! 8 günlük sır perdesi gölette aralandı: Cansız bedeni ve aracı sudan çıkarıldı!

KAMP GECESİ YAŞANAN TARTIŞMA VE SIR DOLU KAÇIŞ

Olayın başlangıcına ve Elif Kumal'ın son görüldüğü anlara dair bilgileri paylaşan Sezer, "Elif Kumal, 27 Aralık'ı 28 Aralık'a bağlayan gece erkek arkadaşı Enis ile kamp yaptıkları alanda, ifadelerine göre önce tartışma ardından da kavga ettikten sonra bu araç ile birlikte kamp yerinden uzaklaşmış ve daha sonra gözlerden kaybolmuştu."

"Uzun süre kendisinden haber alınamayınca erkek arkadaşı tarafından aranmaya başlanmıştı. Yine iddialara göre buraya kadar gelen arkadaşı, kamp yapmakta olan bir gruba aracı görüp görmediklerini sormuş; ardından o görgü tanıkları bir sarı ışık gördüklerini ifade etmişlerdi." dedi.