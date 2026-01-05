Yaşam

Elif Kumal dosyasında acı son! 8 günlük sır perdesi gölette aralandı: Cansız bedeni ve aracı sudan çıkarıldı!

Balıkesir'de 27 Aralık gecesi erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra sırra kadem basan 34 yaşındaki Elif Kumal'dan acı haber geldi. Günlerdir havadan ve karadan yürütülen arama çalışmaları, Yukarıyapıcı Göleti'nde yoğunlaştı. Ankara'dan gelen özel JÖAK ekiplerinin sonar cihazıyla tespit ettiği araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Talihsiz kadının cansız bedeni direksiyon başında bulunurken, olaydaki 'kaza mı yoksa cinayet mi?' sorusu gizemini koruyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer olay yerinden aktardı...

ahaber.com.tr - Özel Haber
JÖAK EKİPLERİ NOKTA ATIŞI YAPTI: ARAÇ 10 METRE DERİNLİKTEYDİ

Bandırma ve Erdek bölgesini 8 gündür alarma geçiren arama çalışmalarında düğümü Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Arama Kurtarma (JÖAK) ekipleri çözdü. Olay yerindeki operasyonu aktaran A Haber muhabiri Vedat Sezer şu ifadeleri kullandı:

"Elif Kumal'ın Yukarıyapıcı Göleti'ndeki aracı da jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılıyor. Geride bıraktığımız günün akşam saatlerinde Ankara'dan özel olarak davet edilen JÖAK ekibi, yani Jandarma Özel Asayiş Arama Kurtarma Tugay Komutanlığı ekipleri, yanal taramalı sonar cihazı ile yerini tespit ettikleri araçtan yapılan dalışla önce Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşılmış ve çıkartılmıştı."

16 ATB 289 PLAKALI ARAÇ KARAYA ÇIKARILDI

Cansız bedenin çıkarılmasının ardından, sabah saatlerinde aracın sudan tahliyesi için büyük bir çalışma başlatıldı. Vedat Sezer, o anları şöyle tarif etti:

"Sabah saatlerinden bu yana devam eden çalışmalar sonucunda 16 ATB 289 plakalı araç şu an itibariyle Yukarıyapıcı Göleti'nden çıkartılıyor ve karaya getiriliyor. Aracın arka kapısının açık olduğu görülüyor. Ön tarafında ise herhangi bir darbe almadığı, sadece ilk izlenimlere göre ön tamponunun altındaki korumalığın kırıldığı görülüyor."

KAMP GECESİ YAŞANAN TARTIŞMA VE SIR DOLU KAÇIŞ

Olayın başlangıcına ve Elif Kumal'ın son görüldüğü anlara dair bilgileri paylaşan Sezer, "Elif Kumal, 27 Aralık'ı 28 Aralık'a bağlayan gece erkek arkadaşı Enis ile kamp yaptıkları alanda, ifadelerine göre önce tartışma ardından da kavga ettikten sonra bu araç ile birlikte kamp yerinden uzaklaşmış ve daha sonra gözlerden kaybolmuştu."

ELİF KUMAL'IN ARACI GÖLETTEN ÇIKARILDI!

"Uzun süre kendisinden haber alınamayınca erkek arkadaşı tarafından aranmaya başlanmıştı. Yine iddialara göre buraya kadar gelen arkadaşı, kamp yapmakta olan bir gruba aracı görüp görmediklerini sormuş; ardından o görgü tanıkları bir sarı ışık gördüklerini ifade etmişlerdi." dedi.

ÖN OTOPSİ SONUCU: DARBE YA DA MERMİ İZİ YOK

Soruşturmanın en kritik noktası olan ölüm nedenine ilişkin ilk bulgular da paylaşıldı. Vedat Sezer, savcılık kaynaklarına dayandırdığı bilgileri hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Elif Kumal bu gölete nasıl girdi? Bununla ilgili soruşturmalar devam edecek. Kendi isteğiyle mi araçla gölete gitti, yoksa kontrol çıkıp araç mı gölete uçtu; ya da başka bir etken tarafından mı araç gölete gitti? Bunun araştırmaları yapılacak. Ancak teyide muhtaç bir bilgi; ilk etapta ön otopsi sonucu Elif Kumal'ın vücudunda herhangi bir kesici aletle yaralanma ya da başka bir cisim ya da mermi gibi bir etkenin olmadığı bilgisi var. Tabii detaylı otopsi raporu yapılacak."

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin durumuna da değinen Sezer, "Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında erkek arkadaşı Enis'in gözaltına alındığı, sorgulamanın ardından ise çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi var. Yine aynı olayda arkadaşı Yavuz'un da adli kontrol şartıyla serbest kaldığını geride bıraktığımız günlerde açıklamıştık. Elif Kumal'ın naaşı bugün Bandırma Doğa Köy'de ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak." sözleri ile açıklamalarını tamamladı.

