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Netanyahu makul olmayan ne istedi?

Netanyahu makul olmayan ne istedi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 02:45
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 8 Nisan 2025 tarihli yayınında "Trump Erdoğan'ı övdü, Netanyahu'yu uyardı, Soykırımcı Netanyahu ABD'de ne umdu ne buldu? Netanyahu 'makul olmayan' ne istedi?, Trump Netanyahu'ya istediğini vermedi mi?, Trump: Erdoğan'ı seviyorum, Güçlü ve akıllı, Dünya ayakta! Hangi ülke ne karar alacak?, Her yerde 'savaş masaları' kuruluyor, İsrail Suriye bölünsün mü istiyor?, İran'da savaş hazırlığı mı var?, Çin ABD'nin restini gördü: Savaşa hazırız" başlıkları ele alındı.
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