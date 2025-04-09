A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 8 Nisan 2025 tarihli yayınında "Trump Erdoğan'ı övdü, Netanyahu'yu uyardı, Soykırımcı Netanyahu ABD'de ne umdu ne buldu? Netanyahu 'makul olmayan' ne istedi?, Trump Netanyahu'ya istediğini vermedi mi?, Trump: Erdoğan'ı seviyorum, Güçlü ve akıllı, Dünya ayakta! Hangi ülke ne karar alacak?, Her yerde 'savaş masaları' kuruluyor, İsrail Suriye bölünsün mü istiyor?, İran'da savaş hazırlığı mı var?, Çin ABD'nin restini gördü: Savaşa hazırız" başlıkları ele alındı.