Viral Galeri Viral Liste Bedelli askerlik ücreti açıklandı: 2026 Ocak zammı belli oldu

2026 yılına ilişkin ilk zam kararlarıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de netleşti. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplanan bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 333 bin 89 TL olarak açıklandı. Böylece bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülerin ödeyeceği tutar da resmiyet kazanmış oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:38
Yeni yılda bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler için süreç resmen başladı. Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış ve enflasyon oranı doğrultusunda yeniden hesaplandı. 2025 yılının ikinci yarısında 280.850,64 TL olarak uygulanan bedelli askerlik tutarı, 2026 Ocak zammıyla birlikte 333 bin 89 TL olarak güncellendi. Böylece bedelli askerlikten faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği yeni tutar da kesinleşmiş oldu.

Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Bedelli askerlik tutarı, memur maaş katsayısı ve enflasyon oranları doğrultusunda yılın iki döneminde güncellendi. TÜİK verilerine göre aralık ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 30,89 olarak açıklandı.

2025 yılı ikinci altı ay için açıklanan bedelli askerlik ücreti 280.850,64 TL olmuştu. Bu tutar, 2026 yılının ilk yarısında 333 bin 89 TL olarak geçerli olacak.

Kesin rakam ise enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kısa süre içinde MSB tarafından duyurulacak.

