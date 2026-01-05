Bedelli askerlik ücreti açıklandı: 2026 Ocak zammı belli oldu

Yeni yılda bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler için süreç resmen başladı. Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış ve enflasyon oranı doğrultusunda yeniden hesaplandı. 2025 yılının ikinci yarısında 280.850,64 TL olarak uygulanan bedelli askerlik tutarı, 2026 Ocak zammıyla birlikte 333 bin 89 TL olarak güncellendi. Böylece bedelli askerlikten faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği yeni tutar da kesinleşmiş oldu.