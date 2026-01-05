Bedelli askerlik ücreti açıklandı: 2026 Ocak zammı belli oldu
2026 yılına ilişkin ilk zam kararlarıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de netleşti. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplanan bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 333 bin 89 TL olarak açıklandı. Böylece bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülerin ödeyeceği tutar da resmiyet kazanmış oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 08:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:38