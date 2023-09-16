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Memleket Meselesi - Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı şansı var mı?

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Giriş: 16.09.2023 01:16
A Haber’de 15 Eylül 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı şansı var mı? Özel Kılıçdaroğlu’ndan neyi farklı söylüyor? Özgür Özel hangi konular neden eleştirdi? İmamoğlu Özel’e neden destek verdi? Özel olursa ittifak olur mu? Hangi emekli ne kadar zam alacak, masadaki rakamlar ne?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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"Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı şansı var mı?"
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