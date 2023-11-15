Memleket Meselesi - İsrail’in ana hedefi Şifa Hastanesi mi?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 14 Kasım 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Hamas İsrail’i nereye çekti? İsrail’in ana hedefi Şifa Hastanesi mi? İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalar nerelerde yoğunlaştı? İsrail sivilleri drone’larla mı vuruyor?” sorularına yanıt arandı.