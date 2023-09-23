23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | Emekli maaşında nasıl bir düzenleme olacak?

Memleket Meselesi | Emekli maaşında nasıl bir düzenleme olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2023 00:14
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 22 Eylül 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Başkan Erdoğan’ın ‘emekli maaşı’ mesajı sonrası emekliye nasıl bir düzenleme olacak?” , “Suriye’ye 5. operasyon kapıda mı?” , “Avrupa’ya gazın yeni rotası Türkiye’mi?, İsrail’le milyar dolarlık anlaşma mı geliyor?” , “ABD Kongresinde Senatör Bob Menendez, Ermeni kökenli eşi aracılığıyla yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını rüşvet kabul etmekle suçlandı. Olayın perde arkasında neler var?” sorularına yanıt arandı.
Emekli maaşında nasıl bir düzenleme olacak?
Emekli maaşında nasıl bir düzenleme olacak?
Memleket Meselesi - 3’üncü Karabağ Savaşı mı?
Memleket Meselesi - 3'üncü Karabağ Savaşı mı?
Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı şansı var mı?
"Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı şansı var mı?"
Kılıçdaroğlu siyaseti bırakıyor mu?
Kılıçdaroğlu siyaseti bırakıyor mu?
Memleket Meselesi - Büyükşehirleri kim alır?
Memleket Meselesi - Büyükşehirleri kim alır?
Suriye’ye 5. Operasyon kapıda mı?
Suriye'ye 5. Operasyon kapıda mı?
Emekliler ne kadar zam alacak?
Emekliler ne kadar zam alacak?
Hangi emekli ne kadar zam alacak?
Hangi emekli ne kadar zam alacak?
Memleket Meselesi | Emekliye ‘ara zam’ mı geliyor?
Memleket Meselesi | Emekliye ‘ara zam’ mı geliyor?
“İmamoğlu neden net konuşmadı?
“İmamoğlu neden net konuşmadı?"
“Çevreci görünümlü marjinaller” kim?
“Çevreci görünümlü marjinaller” kim?
CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?
CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?
Daha Fazla Video Göster