23 Eylül 2023, Cumartesi
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Memleket Meselesi | Emekli maaşında nasıl bir düzenleme olacak?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 22 Eylül 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Başkan Erdoğan’ın ‘emekli maaşı’ mesajı sonrası emekliye nasıl bir düzenleme olacak?” , “Suriye’ye 5. operasyon kapıda mı?” , “Avrupa’ya gazın yeni rotası Türkiye’mi?, İsrail’le milyar dolarlık anlaşma mı geliyor?” , “ABD Kongresinde Senatör Bob Menendez, Ermeni kökenli eşi aracılığıyla yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını rüşvet kabul etmekle suçlandı. Olayın perde arkasında neler var?” sorularına yanıt arandı.