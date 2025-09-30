30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Trump'ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek!
Trump’ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek!

Trump'ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 01:07
Güncelleme:30.09.2025 01:07
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 29 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Netanyahu 21 maddelik plana "Tamam" diyecek mi? Trump'ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek! Trump: Orta Doğu'da sonsuz barışa ilerliyoruz! Trump: Netanyahu Gazze planını kabul etti, Trump: Gazze yeniden inşa edilecek, Trump: Gazze'de geçiş yönetimi olacak, Tony Blair'in Gazze'de rolü ne olacak?" başlıkları ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek!
Trump’ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek!
Trump'ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek!
Küresel abluka katil İsrail’i durduracak mı?
Küresel abluka katil İsrail'i durduracak mı?
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze’den çekilmeli
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze'den çekilmeli
İslam dünyası işgali neden durduramıyor?
İslam dünyası işgali neden durduramıyor?
CHP’de 24 Ekim senaryoları neler?
CHP'de 24 Ekim senaryoları neler?
ABD yapımı sistem katil İsrail’i mi korudu?
ABD yapımı sistem katil İsrail'i mi korudu?
CHP il binası tartışması 15 Eylül’ün provası mı?
CHP il binası tartışması 15 Eylül'ün provası mı?
CHP Genel merkezinde kritik saatler: Ne oluyor?
CHP Genel merkezinde kritik saatler: Ne oluyor?
YGP’nin silah bırakmaması İsrail’in oyunu mu?
YGP'nin silah bırakmaması İsrail'in oyunu mu?
Yangın-deprem: Türkiye afetlerle mücadele ediyor
Yangın-deprem: Türkiye afetlerle mücadele ediyor
NYT: Trump haftaya Putin’le yüz yüze görüşebilir
NYT: Trump haftaya Putin'le yüz yüze görüşebilir
Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?
Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?
Daha Fazla Video Göster