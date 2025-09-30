A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 29 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Netanyahu 21 maddelik plana "Tamam" diyecek mi? Trump'ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek! Trump: Orta Doğu'da sonsuz barışa ilerliyoruz! Trump: Netanyahu Gazze planını kabul etti, Trump: Gazze yeniden inşa edilecek, Trump: Gazze'de geçiş yönetimi olacak, Tony Blair'in Gazze'de rolü ne olacak?" başlıkları ele alındı.

