30 Eylül 2025, Salı
Trump'ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek!
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 29 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Netanyahu 21 maddelik plana "Tamam" diyecek mi? Trump'ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek! Trump: Orta Doğu'da sonsuz barışa ilerliyoruz! Trump: Netanyahu Gazze planını kabul etti, Trump: Gazze yeniden inşa edilecek, Trump: Gazze'de geçiş yönetimi olacak, Tony Blair'in Gazze'de rolü ne olacak?" başlıkları ele alındı.