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Terör örgütü PKK için hangi sahalar neden önemli? - 15.01.2024

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 00:07
Güncelleme:16.01.2024 00:19
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 15 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “Türkiye sınırında kim “Teröristan” istiyor? Büyük harekat yakın mı? Sınırın sıfır noktasında neler oluyor? Operasyon alanı nerelere uzanacak? Teröristan planı nasıl bozulacak? Sınır ötesi operasyonlar neden yapılmalı? Türkiye aslında kiminle mücadele ediyor? Terör baronları neden şimdi harekata geçti? Sınır ötesindeki üs bölgeleri neden önemli? Türkiye Irak’ta kaç kilometre derinliğe inecek? CHP teröre karşı hangi tarafta? Polis eşliğinde Kur’an yakma girişiminin perde arkasında ne var? Jehezkel’in amacı neydi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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