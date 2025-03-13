A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 12 Mart 2025 tarihli yayınında "Polonya Başbakanı'nın Ankara'da temasları, Polonya/Tusk Erdoğan'dan ne istedi?, Tusk geldi, Avrupa Ankara'dan ne umuyor?, Türkiye'nin gözünün içine bakıyorlar, Avrupa'nın bakışını ne değiştirdi?, Osmanlı-Polonya barış mektubu hediyesi, Erdoğan'dan uyarı: Karşılarında biz varız, Suriye yönetimi-YPG anlaşmasının kodları, Anlaşma sonrası Suriye'de ne oluyor? Şam kulislerinde neler konuşuluyor?, A Haber Suriye'de! Şam'da şu an, Suriyeli çocuklar: Türkiye'yi özledik, Suriyelilerin tehdit algısı ne?" başlıklarına yanıt arandı...