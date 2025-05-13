Silahlar nerede ve nasıl teslim edilecek?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 12 Mayıs 2025 tarihli yayınında "12 Mayıs 2025: Terörsüz Türkiye için tarihi gün, Çelik: Dönüm noktası iç cephe çağrısıdır, Çelik: Bırakılan silahların hepsi kayıt altına alınacaktır, Erdoğan: Kökenimiz farklı olsa da hepimiz biriz, Silahlar nerede-nasıl teslim edilecek?, PKK kendini feshetti şimdi ne olacak?, Diyarbakır halkı terörün bitişini kutluyor, Terörün bitmesi ekonomiye ne katar? Sözde lider kadrosunun akıbeti ne olacak?" başlıklarına cevap arandı.