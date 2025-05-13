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Silahlar nerede ve nasıl teslim edilecek?

Silahlar nerede ve nasıl teslim edilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 01:05
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 12 Mayıs 2025 tarihli yayınında "12 Mayıs 2025: Terörsüz Türkiye için tarihi gün, Çelik: Dönüm noktası iç cephe çağrısıdır, Çelik: Bırakılan silahların hepsi kayıt altına alınacaktır, Erdoğan: Kökenimiz farklı olsa da hepimiz biriz, Silahlar nerede-nasıl teslim edilecek?, PKK kendini feshetti şimdi ne olacak?, Diyarbakır halkı terörün bitişini kutluyor, Terörün bitmesi ekonomiye ne katar? Sözde lider kadrosunun akıbeti ne olacak?" başlıklarına cevap arandı.
Silahlar nerede ve nasıl teslim edilecek?
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