07 Ağustos 2025, Perşembe

Haberler Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları NYT: Trump haftaya Putin'le yüz yüze görüşebilir
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 04:05
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 6 Ağustos 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "ABD-Rusya geriliminde kritik 48 saat, Trump Putin'e nasıl bir sinyal gönderdi?, Dünya yeni bir savaşa mı konuşuyor?, ABD Rusya hattında fırtına öncesi sessizlik mi?, Küresel krizler nasıl çözüm bulacak?, Beyaz Saray'da şuan ne konuşuluyor?, NYT: Trump haftaya Putin'le yüz yüze görüşebilir, ABD 80 yıl önce Japonya'ya atom bombası atmıştı, ABD/Friedman: Türkiye'nin yükselme zamanı, Gelecek 100 yılda Türkiye için fırsatlar neler?" soruları ele alındı.
