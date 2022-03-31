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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Putin ve Zelenskiy İstanbul'da buluşur mu?

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Giriş: 31.03.2022 00:54
Güncelleme:31.03.2022 00:54
A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Rusya’nın Ukrayna toprakların başlattığı işgal ve savaş ele alındı. Peki, Putin ve Zelenskiy İstanbul'da buluşur mu? Rusya mı Ukrayna mı samimi? Batı yaptırımlarında bumerang etkisi mi? Kim bu Roman Abramoviç?  İsrail sokakları neden karıştı? Rusya nereden çekilir nerede kalır? Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 30 Mart 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz.
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