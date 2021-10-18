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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Netflix’te yayınlanan Squid Game çılgınlığı nedir?
Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının ilk bölümü 18 Ekim 2021 tarihinde A Haber’de canlı yayınla ekranlara geldi. Programda; Netflix’ye yayınlanan Squid Game çılgınlığı nedir?, Trafik sorunu nasıl çözülecek?, Trafik sorunu nasıl çözülecek?, Ev kiraları neden yükseldi? İstanbul'da ev bulmak neden zorlaştı? sorularına yanıt arandı. Sebep Sonuç programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…