27 Mayıs 2024, Pazartesi
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber'de
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Süresiz nafaka konusunu doğru bulmadığını söyleyen Bakan Bozdağ, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hakim ve savcılara yönelik yeni düzenlemelerin yapılacağını söyleyen Bozdağ yeni sistemin devreye gireceği tarihi de açıkladı. Stokçulukla mücadele konusunda da cezaların artacağını belirten Bakan Bozdağ FETÖ'nün iadesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ "FETÖ'nün iadesine yönelik ABD'ye taleplerimiz oldu. ABD buna olumlu yanıt vermedi" dedi.