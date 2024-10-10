10 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Haberler Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları
İsrail dalga dalga işgal planı ne?

İsrail dalga dalga işgal planı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2024 01:05
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 9 Ekim 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Siyonizm terörü bölgeyi nasıl esir aldı? İsrail dalga dalga işgal planı ne? İşgal Planında asıl hedef Anadolu mu? 3 bin yıllık gizemli plan ne? İsrail’in asıl derdi “Armageddon” mu? ABD- İsrail’in gizli planı “şah” mı?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail dalga dalga işgal planı ne?
İsrail dalga dalga işgal planı ne?
Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu mu?
Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu mu?
İsrail aynı anda 4 ülkeyi mi vuracak?
İsrail aynı anda 4 ülkeyi mi vuracak?
İsrail’in kara saldırısı bu gece mi?
İsrail'in kara saldırısı bu gece mi?
Gizli hedef: Sınırları yenide çizmek mi?
Gizli hedef: Sınırları yenide çizmek mi?
Lübnan Topyekün işgal mi edilecek?
Lübnan "Topyekün işgal" mi edilecek?
Ortadoğu büyük savaşın eşiğinde mi?
Ortadoğu büyük savaşın eşiğinde mi?
Narin cinayetinde çember daralıyor mu?
Narin cinayetinde çember daralıyor mu?
Narin cinayetinin fail-failleri kim?
Narin cinayetinin fail-failleri kim?
Türkiye A Haber’den öğrendi
Türkiye A Haber'den öğrendi
İsrailli esirler için Hamas ile anlaşma sağlanacak mı?
İsrailli esirler için Hamas ile anlaşma sağlanacak mı?
İsrail Batı Şeria’yı Gazze mi yapacak?
İsrail Batı Şeria'yı Gazze mi yapacak?
Daha Fazla Video Göster