A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 9 Ekim 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Siyonizm terörü bölgeyi nasıl esir aldı? İsrail dalga dalga işgal planı ne? İşgal Planında asıl hedef Anadolu mu? 3 bin yıllık gizemli plan ne? İsrail’in asıl derdi “Armageddon” mu? ABD- İsrail’in gizli planı “şah” mı?” sorularına yanıt arandı.

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