A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 26 Şubat 2025 tarihli yayınında "Teröristbaşı yarın PKK'yı tasfiye eder mi?, Öcalan PKK kanatlarına söz geçirebilir mi?, Türkiye nasıl güven adası haline geldi?, AK Parti'nin İstanbul'daki yol haritası ne?, İBB'nin kaynağı çok icraatı yok, İBB deprem gerçeğini unuttu mu?, Bağcılar Kiptaş'tan fazla konu üretti, Ukrayna savaşını Türkiye mi bitiriyor? Yapay zekayla Gazze'ye heykelini dikti!" başlıkları ele alındı.