27 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları İBB'nin kaynağı çok icraatı yok!
İBB’nin kaynağı çok icraatı yok!

İBB'nin kaynağı çok icraatı yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2025 01:23
Güncelleme:27.02.2025 01:24
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 26 Şubat 2025 tarihli yayınında "Teröristbaşı yarın PKK'yı tasfiye eder mi?, Öcalan PKK kanatlarına söz geçirebilir mi?, Türkiye nasıl güven adası haline geldi?, AK Parti'nin İstanbul'daki yol haritası ne?, İBB'nin kaynağı çok icraatı yok, İBB deprem gerçeğini unuttu mu?, Bağcılar Kiptaş'tan fazla konu üretti, Ukrayna savaşını Türkiye mi bitiriyor? Yapay zekayla Gazze'ye heykelini dikti!" başlıkları ele alındı.
İBB’nin kaynağı çok icraatı yok!
İBB’nin kaynağı çok icraatı yok!
İBB'nin kaynağı çok icraatı yok!
Türkiye Avrupa Merkez Gücü mü oluyor?
Türkiye "Avrupa Merkez Gücü" mü oluyor?
TÜSİAD’ın kuklası kim?
TÜSİAD'ın kuklası kim?
Economist kimin tetikçiliğini yapıyor?
Economist kimin tetikçiliğini yapıyor?
Gazze’den ne istiyor?
Gazze’den ne istiyor?
Erdoğan-Şara YPG için ne karar alacak?
Erdoğan-Şara YPG için ne karar alacak?
İzinsiz kayıt yayınlamak gazetecilik mi
İzinsiz kayıt yayınlamak gazetecilik mi
ABD paralı askerlerin Gazze’de işi ne?
ABD paralı askerlerin Gazze’de işi ne?
Herkesin aklındaki soru: Sorumlu kim?
Herkesin aklındaki soru: Sorumlu kim?
20 Ocak Ortadoğu için nasıl bir milat?
20 Ocak Ortadoğu için nasıl bir milat?
Hamas hangi ülkelere teşekkür etti?
Hamas hangi ülkelere teşekkür etti?
Trump yangın enkazıyla mı göreve gelecek?
Trump yangın enkazıyla mı göreve gelecek?
Daha Fazla Video Göster