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Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?

Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 03:06
Güncelleme:05.08.2025 03:10
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 4 Ağustos 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda,"Enflasyonun seyri ne anlatıyor?, Enflasyonun seyri cüzdana nasıl yansıyor?, Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede? Sokak ekonomisi ne mesaj veriyor?, Altın kuyumcuya emanet edilir mi?, Yunanistan'ı TCG Oruçreis korkusu sardı, İsrail-Yunanistan Türkiye'ye karşı ittifakta mı?, TCG Oruçreis Füze Kuşandı: Kimlere mesaj?, Türkiye-İsrail: Akdeniz'de sıcak savaşa doğru mu?" soruları ele alındı.
Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?
Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?
Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?
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