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Enerji oyununda Türkiye faktörü ne?

Enerji oyununda Türkiye faktörü ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 00:37
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 19 Mayıs 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Gabar'da 41 milyon varil yeni rezerv keşfi, Türkiye'nin petrol merkezi: Gabar, Enerji oyununda Türkiye faktörü ne?, İşgalci İsrail'den Gazze'ye yeni kara saldırısı, İsrail kara işgalini genişletiyor, ne olacak?, 19 Mayıs'ta gençlerle buluşma, Katil İsrail'in sözde vekili: Alıştılar, 1 milyon Gazzeli Libya'ya mı gönderilecek? Mossad casusu Eli Cohen'in belgeleri İsrail'de" sorularına cevap arandı.
Enerji oyununda Türkiye faktörü ne?
Enerji oyununda Türkiye faktörü ne?
Enerji oyununda Türkiye faktörü ne?
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