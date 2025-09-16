A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 15 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "CHP davası: Mahkemede bugün ne karar verdi? CHP kurultayı şaibeli mi, değil mi? 24 Ekim'de CHP'yi ne bekliyor? CHP'de 24 Ekim senaryoları neler? 21 Eylül'deki Kurultay geçerli mi? CHP'de kim, nerede ne konuşuyor? Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilecek mi? CHP'de isim isim kim ne istiyor? İslam ülkeleri İsrail'i nasıl durduracak? ABD'de siyonizm olmadan siyaset yürüyor mu? İsrail Trump'a suikast mi düzenleyecek? Netanyahu Trump'ı neyle tehdit ediyor?" soruları ele alındı..

