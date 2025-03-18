A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 17 Mart 2025 tarihli yayınında "ABD durmuyor! Yemen ateş altında!, Trump: Husi kurşunundan İran sorumlu, Trump: İran sonuçlarına katlanacak, Adım adım "İran İşgali" mi geliyor?, B. Saray: İran'a net bir mesaj verildi, B. Saray: Artık kasabada yeni şerif var, Husiler'den Trump'a "kanlı tabut" videosu!, Husiler: ABD gemilerini hedef alıyoruz, Kızıldeniz kapanırsa ne olur?, Husiler denizden ablukaya mı alınacak?, ABD donanması Yemen açıklarında, Trump tehdit etti! İran'da ne konuşuluyor?, Pezeşkiyan: ABD beni öldürebilir, ABD İran liderini öldürecek mi? Netanyahu Trump'a "Yemen'i vur mu" dedi?" başlıklarına yanıt arandı....