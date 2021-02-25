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BM öncülüğünde gayriresmi Kıbrıs toplantısı! Yarım asırlık sorun çözülüyor mu? Tarih belli oldu - 25.02.2021

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 16:33
Güncelleme:25.02.2021 16:40
Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde "Kıbrıs meselesi" ni görüşmek için bir araya geliyor. Gelişmeleri Lefkoşa'da bulunan Gazeteci Rıza Açıkgöz ve konuğu Uluslararası Hukuk Uzmanı Emete Gözügüzelli A Haber'e değerlendirdi. Gözügüzelli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ersin Tatar döneminde Kıbrıs'ta yeni bir kapı açıldığını yeni bir çağ açıldığını ifade etti. Bundan sonraki süreçte ise Kıbrıs Türkü uluslararası süreçte haklı menfaatlerinin kabul edilmesinin anavatan Türkiye'nin garantörlüğünde artık kabul edilmesi gerekliliği yönününde çok net bir duruş sergilediğini söyleyen Gözügüzelli, "Kıbrıs Türkerleri bu adanın eşit kuru ortağıdır. Kıbrıs'ta artık iki devletlilik vurgusu kabul edilmelidir." dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor.'' ifadesine yer verdi.

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

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