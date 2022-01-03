Canan Barlas ile Gündem - İBB'de neler oluyor?

Canan Barlas'ın sunumuyla A Haber ekranında her pazar canlı yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu hafta CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan "PKK" skandalı masaya yatırıldı. İBB'ye başlatılan terör soruşturmasında son durum ne? Bu sorunun yanıtı ve daha fazlası 02 Ocak 2022 - Pazar akşamı yayınlanan programda bulabilirsiniz.

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