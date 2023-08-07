Canan Barlas ile Gündem - CHP kulislerinde ne konuşuluyor?

A Haber’de 06 Ağustos 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, CHP kulislerinde ne konuşuluyor? CHP lideri tartışmaların neresinde? Yeni genel başkan kim olacak? Asrın Felaketi’nin Türkiye’ye maliyeti ne kadar? Afrika neden sömürgecilerin hedefinde? Disney Plus’ın kararına kim, ne tepki verdi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…