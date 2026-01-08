Aysever’den Özel’e "yolsuzluk" tepkisi: Siyaset, hırsızları kurtarmak için yapılmaz

Doğrusu ilk haberi veren olarak genel merkez kulislerini sallayan o sözleri daha çok merak eder oldum. Acaba Aysever, düne kadar davalık olduğu Özel'i karşısında görünce ne demişti? Bu konuda Aysever'in çevresini de genel merkez müdavimi CHP'lileri de bir hayli zorladım. Sonunda adı bende saklı genel merkez müdavimi bir partiliyi ikna ettim ve o sözlere ulaştım.

CHP Genel Başkanı Özel her zamanki rutin İmamoğlu ziyaretlerinden birini bitirdikten sonra biraz da İmamoğlu ekibinden uzak bir yere yerleştirilen Enver Aysever'e gidiyor ve tahminim "geçmiş olsun"la başlayan bir sohbet gerçekleştiriyordu.

Özel ve İmamoğlu ikilisinin beklentisi malum; "Çek kirli elini, ben hırsızın elini sıkmam" sözlerini yalanlamasıydı. Artık Özgür Özel, o görüşmede Aysever'e "Gel barışalım" mı dedi, yoksa gerçekleri açıklamak isteyen tutuklulara önerdikleri gibi, "Önümüzdeki seçimde seni de milletvekili yaparız" önerisi mi götürdü bilemem ama Aysever'in verdiği cevap birincisi kadar sert ve ağır olmuş. Bunu da bizzat CHP'liler söylüyor.

Kelimesi kelimesine iletilen mesajı aynen aktarıyorum: "Mesele parti meselesi değil, ülke ve vatan meselesi... Sen ülke gündeminden kopup siyasetini sadece hırsızları cezaevinden kurtarmaya yönelik olarak yapamazsın, bu kafayla gidersen korkarım ki senle yer değiştireceğiz..."

Doğrusu Aysever'in bu sözleri karşısında Özel'in yüzünün aldığı şekli merak ediyorum. Ama çok şaşırdığımı da söyleyemem; çünkü Aysever'in dik duracağı daha önceki tavrından ve eleştirilerinden biliniyor.

Alın "Ergenler böyle yapıyor" dedikten sonra Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelttiği sözleri: "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz.