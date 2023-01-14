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Hatırla 1999 Belgeseli

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Giriş: 14.01.2023 01:41
Güncelleme:14.01.2023 01:41
A Haber ekranında 13 Ocak 2023 – Cuma akşamı yayınlanan “Hatırla 1999” belgeselinde Türkiye’de 1999 yılından bugüne yaşanan zorlu süreçler anlatıldı. A Haber belgesel ekibi tarafından hazırlanan 'Hatırla' belgeselini sayfamız üzerinden yeniden tek parça izleyebilirsiniz...
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