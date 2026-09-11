Yavaş Külliye’ye gitti, kulisler hareketlendi

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 10 Eylül 2026 tarihli bölümünde, "Yavaş Külliye’ye gitti, kulisler hareketlendi, Erdoğan-Yavaş görüşmesinin perde arkası, Özel: Yavaş onayımla görüştü, CHP’nin yıl dönümü etkinliği sonrası ne oldu?, CHP’li başkandan Erdoğan’a teşekkür, Soykırımcı Netanyahu Şeyh Dağı’nda tehdit etti, Husiler Babülmendep’e ilerliyor, Babülmendep kapanırsa piyasalar ne olacak?, Eski Yunan Bakan: Aşil’in zayıf noktası var" başlıklarına yanıt arandı.