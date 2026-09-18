Türkiye adalara müdahale edecek mi?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 17 Eylül 2026 tarihli bölümünde, "51. Komando Tugayı'nın özellikleri ne?, Türkiye adalara müdahale edecek mi?, Komandolar Söke'de neyin hazırlığında?, Yunan medyası: Ege'de Türk duvarı oluşuyor, ABD'de F-16 savaş uçağı düştü, Almanya'da gizli "İran-Yemen" Zirvesi, Husiler-ABD gizli anlaşma mı yaptı?, Yemen'de hangi ülkeler savaşa girecek?, Babülmendep'e mayın döşeniyor iddiası, Pakistan: Mekke Paktı Yemen'de devreye girmeli, Yemen'de hangi ülke neyin peşinde?, İsrail 40 bin bombayı nerede kullanacak?" başlıklarına yanıt arandı.