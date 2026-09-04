"İskeleyi kır" uyarısı neden dinlenmedi?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 03 Eylül 2026 tarihli bölümünde, "Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor, 'İskeleyi kır' uyarısı neden dinlenmedi?, Ukrayna'dan Rus semalarına abluka mı?, Rus hava sahası kapanırsa ne olur?, ABD/Bessent: Enerji şoku yaşıyoruz, Ukrayna'da istihbaratçılar çatıştı, Almanya 500 km menzille füze denemesi yaptı, İsrail sistemi Yunan semalarını koruyabilir mi?, Ege adalarındaki "Siyonist" plan ne?, TUSAŞ HÜRKUŞ'un yeni görüntüsünü paylaştı" başlıklarına yanıt arandı.