İsrail'in istikrarsız Suriye - Irak planı bozuluyor

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 30 Temmuz 2026 tarihli bölümünde,"Netanyahu neden sınırını bilmiyor?, Türkiye'nin "ileri hat savunması" planı ne?, İsrail'in istikrarsız Suriye - Irak planı bozuluyor, Trump Netanyahu'ya "Suriye'yi terk et" mi dedi?, İsrail ordusundan "Dağılıyoruz" alarmı, İran Bahreyn'deki ABD üssünü vuruyor, Trump'ın İran'dan çıkış planı yok mu?, Avrupa - Rusya cephesi yine kızıştı, Rusya NATO ile çatışmaya hazırlanıyor iddiası, Özel FETÖ'cülerin açıklamasına ne diyecek?" sorularına yanıt arandı.