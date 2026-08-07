“Türkiye stratejik adımla şu an enerjide zirvede”

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 6 Ağustos 2026 tarihli bölümünde, "Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber’de, ‘Boru hattımızı Basra’ya uzatabiliriz’, ‘Ceyhan’ı bir petrol üssü yapmak istiyoruz’, ‘Türkiye stratejik adımla şu an enerjide zirvede’, ‘Hürmüz Boğazı krizine rağmen arz sorunumuz yok’, Suriye ile enerji ve madencilikte iş birliği, ‘Gaz deposu Avrupa’da %57’de, bize %100’ İzmit Belediye’sinde rüşvet anı kamerada, CHP-YENİ Parti ‘rüşvet çıkmazı’nda mı?, Menderes Belediyesi’nde ne oldu? Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif” sorularına yanıt arandı.