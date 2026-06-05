CHP disiplin kurulu toplandı: Ne karar alındı?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 4 Haziran 2026 tarihli bölümünde, “Kılıçdaroğlu "disiplin" masasını kurdu, CHP disiplin kurulu toplandı: Ne karar alındı?, CHP'de bugün kimlerin kalemi kırıldı?, Önce o 5 isim mi ihraç edilecek?, 9 Haziran'da CHP grubunu kim yapacak?, CHP'de artık 2 grup toplantısı mı olacak?, "Kurultay yoksa seçime giremeyiz" iddiası, İmamoğlu-Özel CHP'den ayrılıyor mu?, İsrail: ABD İran'a "son hakkınız kaldı" dedi, Trump: Netanyahu'ya çok sinirlendim, Trump: Mücteba Hamaney ile görüşmek istemiyorum" sorularına yanıt arandı.