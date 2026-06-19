Bir savaş bitiyor bir savaş alevleniyor

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 18 Haziran 2026 tarihli bölümünde, “Bir savaş bitiyor bir savaş alevleniyor, Rusya şokta! Moskova alev alev yandı, Rus hava sahası nasıl delindi?, Cemil Tugay CHP'den istifa etti, İzmir'de 23 yıllı CHP dönemi bitti, Kremlin'e 15 km mesafedeki rafineri vuruldu, Siper "süper şimşek" hedefini böyle imha etti, 14 maddelik anlaşmanın perde arkası, Taraflar hangi "görünmeyen tavizleri" verdi?, Sahada ABD, masada İran mı kazandı?" sorularına yanıt arandı.