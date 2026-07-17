Haluk Levent olayının perde arkası ne?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 16 Temmuz 2026 tarihli bölümünde, "Haluk Levent: Yolsuzluk yok usulsüzlük var, Kimler neden "Haluk Levent'e güvenin" dedi?, Haluk Levent olayının perde arkası ne?, Haluk Levent'ten evlilik vaadi iddiası, Sözde kanaat önderleri 1 günde nasıl değişti?, Haluk Levent'in asıl "AHBAP"ları kim?, O isimler İmamoğlu için ne diyecek?, Kılıçdaroğlu: Ayrılma - Özel: Parti kuruyoruz, İran: ABD ile yıllarca savaşabiliriz, ABD Bender Abbas'ta köprü vurdu" sorularına yanıt arandı.