CHP PM'de 57 üyeden 27'si istifa etti

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 11 Haziran 2026 tarihli bölümünde, “CHP PM'de 57 üyeden 27'si istifa etti, Özel: Beni ihraç etmeyi göze alamadılar, CHP PM'de istifa edenler pişman oldu mu?, "Özel yeni parti binasını tuttu" iddiası, Tüzükteki "kurultay kuralı" geçerli mi?, CHP sözcüsü: İstifanızı mahkemeye verin, Berhan Şimşek: 5 kişi bile kalsa PM görevde, İhraç sırası Özgür Özel'e mi geliyor?, İhraçlar "CHP iç hukuku"na uygun mu?, Cemal Enginyurt'un yeni partisi neresi olacak?, Özel ABD-İsrail'in yanında mı, karşısında mı?, Trump "anlaşma tamam" dedi, İran sessiz, Trump: İran'ın asla ve asla nükleeri olmayacak, Trump: Hamaney anlaşmayı kabul etti, İran Dışişleri: Anlaşma henüz kesinleşmedi" sorularına yanıt arandı.