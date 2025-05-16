A Haber’de 16 Haziran 2025 Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; "İstanbul'da bu gece "barış gecesi" mi? Trump muamması: Gelecek mi, gelmeyecek mi? Ateşkes ilanı İstanbul'da mı olacak? Rus- Ukrayna heyetleri neden bir araya gelemedi? Müzakere bu gece mi, yarın başlayacak? Masada ne var, savaş sahasında ne oluyor? Ateşkes hangi madde engelliyor? Kuzeydeki savaş İstanbul'da son bulur mu? Ukrayna masada toprak kazanabilir mi? Rusya'nın katılım seviyesi düşük mü kaldı? Yarın kim kiminle nerede görüşecek? Rus heyeti bu gece Moskova'ya mı dönecek?" sorularına yanıt arandı.

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