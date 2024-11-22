A Haber’de 21 Kasım Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Netanyahu hangi savaş suçlarını işledi? Netanyahu nerede nasıl tutuklanacak? Rusya’da önce balistik sonra nükleer mi? Ölümcül silahlar artık devrede mi? Nükleer savaşın ilk füzesi mi? Nükleer kıyametin ateşi yakıldı mı? Ukrayna “Hiroşima”ya mı dönecek? Zaharova’yı Putin mi aradı? Adım adım 3. Dünya Savaşına mı? Rusya atom bombası atmaya mı zorlanıyor? Büyük savaş “geliyorum” mu diyor? Beklenen o savaş nerede başlayacak? Dünya savaşı çıkarsa Türkiye ne yapacak?” sorularına yanıt arandı.

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