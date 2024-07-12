A Haber’de 11 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da “Kök emekli maaşı 10 bin TL’yi geçer mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? NATO-Rusya savaşı mı başlıyor? NATO’da 3. Dünya savaşı kararı mı? 500 bin asker Rusya’ya mı saldıracak? Dünya savaşı hangi bölgede tetiklenecek? Suriye ve Irak’ta sınırları kim zorluyor?” sorularına yanıt arandı.

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