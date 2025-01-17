A Haber’de 16 Ocak Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Ateşkeste kriz ne, nasıl aşılacak? İsrail ateşkes haritalarını neden sakladı? Ateşkesin önünü o koridorlar mı tıkıyor? Trump İsrail’in gayrıresmi başkanı mı? Ateşkes olursa İsrail iç savaşı mı başlar? Gazze soruldu, Biden “şaka mı” dedi? Trump “ben gelmeden ateşkes yok” mu dedi? Biden ve Harris arasında kriz mi? Biden ne kadar emekli maaşı alacak? PKK/YPG Tişrin Barajını patlatacak mı? YPG’ye son şans! Silah bırakacaklar mı? Grönland kaça satılacak” sorularına yanıt arandı.

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