06 Eylül 2024, Cuma
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Ateşkes masası "ABD-İsrail" tiyatrosu mu?
A Haber’de 5 Eylül Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "Türkiye-Mısır deniz yetki anlaşması mı? Sisi görüşmesi Yunan basınının radarında, Sisi ziyareti Atina'da nasıl yankılandı? Ankara-Kahire iş birliğine Atina ne dedi? Doğu Akdeniz'de hangi ittifaklar oluşacak? Mısır ile yakınlaşma ne kazandırdı?, Hürjet Mısır piramitleri semalarında, Ateşkes masası "ABD-İsrail" tiyatrosu mu?, İsrail'den Mısır sınırında işgal projesi, ABD'nin amacı "ateşkes" mi?, ABD'nin "seçim ayarlı" ateşkes oyunu mu?, Netanyahu: Gazze'den çekilmeyeceğiz, İsrail'i sarsan istifaların sebebi ne? ABD'nin "ateşkes" dediği "dayatma" mı?" sorularına yanıt arandı.