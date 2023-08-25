25 Ağustos 2023, Cuma
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Arka Plan | Prigojin öldü mü öldürüldü mü? Wagner nasıl bir karşılık verecek?
A Haber’de 24 Ağustos 2023 Perşembe akşamı yayınlanan ‘Arka Plan’da Başkan Erdoğan’ın AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda verdiği mesajlar ve yankıları ele alındı. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı ve piyasaların tepkisi yorumlandı. Ayrıca bir anda dünya gündemine bomba oturan Wagner lideri Prigojin’in içinde bulunduğu uçağın düşme meselesi ele alındı. Programda; “Kaza mı, suikast mı? İçerden patlama mı, ateş mi açıldı?, Prigojin’in ölümüne Wagner nasıl bir karşılık verecek?, Wagner isyan edip ‘iç savaş’ çıkartır mı?” sorularına yanıt arandı.