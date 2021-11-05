06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim? | "S-400'ler İncirlik'te" iddiası...

Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim? | "S-400'ler İncirlik'te" iddiası...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2021 01:54
Güncelleme:05.11.2021 02:13
Hikmet Öztürk’ün sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen ‘Arka Plan’ın bu haftaki konukları; Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dı. Programda Türkiye ve dünya gündemine damga vuran konular enine boyuna masaya yatırıldı. "S-400'ler İncirlik'te" iddiası ve Millet İttifakı'nda kaos mu hakim? soruları konuklar tarafından yorumlandı. “Arka Plan’ın 04 Kasım 2021 tarihli yayını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen 'Arka Plan'ın bu haftaki konukları; Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, AK Parti Antalya Milletvekili-eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dı. Programda Türkiye ve dünya gündemine damga vuran konular enine boyuna masaya yatırıldı. "S-400'ler İncirlik'te" iddiası ve Millet İttifakı'nda kaos mu hakim? konuları konuklar tarafından yorumlandı.

"Arka Plan'ın 04 Kasım 2021 tarihli yayını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arka Plan - Millet İttifakı’nda kaos mu hakim?
Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Osman Kavala tepkisi!
Arka Plan | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Osman Kavala tepkisi!
Arka Plan | ’Yalan Siyaseti’nin küresel ayağı ne?
Arka Plan | 'Yalan Siyaseti'nin küresel ayağı ne?
Arka Plan - Kanal İstanbul gerçekleri neler?
Arka Plan - Kanal İstanbul gerçekleri neler?
Arka Plan - Toplumsal kaos planlayan ’’etki ajanları’’ kimler?
Arka Plan - Toplumsal kaos planlayan ''etki ajanları'' kimler?
Arka Plan - İYİ Partililerden yumruklu saldırı
Arka Plan - İYİ Partililerden yumruklu saldırı
Arka Plan - İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırısı
Arka Plan - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Daha Fazla Video Göster