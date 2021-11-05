Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim? | "S-400'ler İncirlik'te" iddiası...

Hikmet Öztürk’ün sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen ‘Arka Plan’ın bu haftaki konukları; Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dı. Programda Türkiye ve dünya gündemine damga vuran konular enine boyuna masaya yatırıldı. "S-400'ler İncirlik'te" iddiası ve Millet İttifakı'nda kaos mu hakim? soruları konuklar tarafından yorumlandı. “Arka Plan’ın 04 Kasım 2021 tarihli yayını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen 'Arka Plan'ın bu haftaki konukları; Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, AK Parti Antalya Milletvekili-eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dı. Programda Türkiye ve dünya gündemine damga vuran konular enine boyuna masaya yatırıldı. "S-400'ler İncirlik'te" iddiası ve Millet İttifakı'nda kaos mu hakim? konuları konuklar tarafından yorumlandı.

"Arka Plan'ın 04 Kasım 2021 tarihli yayını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz