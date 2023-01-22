22 Ocak 2023, Pazar
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Arka Plan | İsveç'te Rasmus Paludan’ın Kuran-ı Kerim yakma ve PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemi
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 21 Ocak 2023 Cumartesi günkü yayınında; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın tepki çeken 'İHA-SİHA' sözleri, The Economist'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi alçakça hedef alan 'psikolojik harp' adımı, 6’lı masada yaşanan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık krizi, İsveç’te terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonları ile aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıran Kuran-ı Kerim yakma eylemi ele alındı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…