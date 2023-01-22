22 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan | İsveç'te Rasmus Paludan’ın Kuran-ı Kerim yakma ve PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemi

Arka Plan | İsveç'te Rasmus Paludan’ın Kuran-ı Kerim yakma ve PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2023 01:00
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 21 Ocak 2023 Cumartesi günkü yayınında; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın tepki çeken 'İHA-SİHA' sözleri, The Economist'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi alçakça hedef alan 'psikolojik harp' adımı, 6’lı masada yaşanan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık krizi, İsveç’te terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonları ile aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıran Kuran-ı Kerim yakma eylemi ele alındı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…
İsveç’te Kuran-ı Kerim’e saldırı
İsveç'te Kuran-ı Kerim'e saldırı
Seçim ne zaman yapılacak?
Seçim ne zaman yapılacak?
Arka Plan - 12 Ocak 2022
Arka Plan - 12 Ocak 2022
6’lı masa toplantısında ne konuşuldu?
6'lı masa toplantısında ne konuşuldu?
Arka Plan - EYT’ye dair her şey!
Arka Plan - EYT'ye dair her şey!
Arka Plan - Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Arka Plan - Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Arka Plan - Asgari ücret ne kadar olacak?
Arka Plan - Asgari ücret ne kadar olacak?
Arka Plan - Asgari ücret ne kadar olacak? EYT ne zaman çıkacak?
Arka Plan - Asgari ücret ne kadar olacak? EYT ne zaman çıkacak?
TSK’ya vurun emri ne zaman?
TSK'ya "vurun" emri ne zaman?
İstiklal’deki saldırının arkasında ne var?
İstiklal'deki saldırının arkasında ne var?
Kılıçdaroğlu kimlerle neden görüştü?
Kılıçdaroğlu kimlerle neden görüştü?
Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok A Haber’de
Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok A Haber'de
Daha Fazla Video Göster