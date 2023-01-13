Arka Plan - İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik alçak provokasyonun arkasında ne var?

Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik alçak provokasyonun arkasında ne var? Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl? Seçim hangi tarihte yapılacak? " sorularına yanıt arandı. İşte 12 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...