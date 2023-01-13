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Arka Plan - İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik alçak provokasyonun arkasında ne var?

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Giriş: 13.01.2023 00:39
Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik alçak provokasyonun arkasında ne var? Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl? Seçim hangi tarihte yapılacak? " sorularına yanıt arandı. İşte 12 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...
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