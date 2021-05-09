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Arka Plan - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı - 08.05.2021

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Giriş: 09.05.2021 00:53
Güncelleme:09.05.2021 00:53
A Haber ekranında yayınlanan Arka Plan programına bu hafta Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'nin açıklamaları damga vurdu. Programda İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı, Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki, Kudüs'te plan ne? Yahudiler Aksa'yı işgale hazırlanıyor konuları işlendi. Prof.Dr. Bekir Karlıağa, Said Elhaj, Mohammed Abu Taqiya, Dr.Vehbi Baysan, Doç .Dr Deniz Tansi programda yorumlarda bulundu. Orhan Sali'nin sunduğu programında tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.
Arka Plan - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı
Arka Plan - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
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