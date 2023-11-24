Arka Plan - İsrail’in ‘ateşkes hamlesi’ tuzak mı?

Tahir İnan’ın sunumuyla A Haber’de 23 Kasım tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "İsrail’in ‘ateşkes hamlesi’ tuzak mı? Esir takası anlaşmasında pürüz çıkmasının sebebi ne? İsrail hangi bölgelerden çekiliyor? İsrail geçici ateşkese uymayacak mı? İsrail’den oyalama taktiği mi, ateşkes sonrası hedef güney mi? Ateşkes adı altında ‘yeni saldırı’ planı mı?” sorularına yanıt arandı. İşte 23 Kasım 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...