24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - İsrail’in ‘ateşkes hamlesi’ tuzak mı?

Arka Plan - İsrail’in ‘ateşkes hamlesi’ tuzak mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 00:34
Tahir İnan’ın sunumuyla A Haber’de 23 Kasım tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "İsrail’in ‘ateşkes hamlesi’ tuzak mı? Esir takası anlaşmasında pürüz çıkmasının sebebi ne? İsrail hangi bölgelerden çekiliyor? İsrail geçici ateşkese uymayacak mı? İsrail’den oyalama taktiği mi, ateşkes sonrası hedef güney mi? Ateşkes adı altında ‘yeni saldırı’ planı mı?” sorularına yanıt arandı. İşte 23 Kasım 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...
İsrail’in ‘ateşkes hamlesi’ tuzak mı?
İsrail’in ‘ateşkes hamlesi’ tuzak mı?
Gazze’den son bilgiler: Sahada neler oluyor?
Gazze’den son bilgiler: Sahada neler oluyor?
Arka Plan - İsrail’in 4 saat planı ne?
Arka Plan - İsrail’in 4 saat planı ne?
Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı?
Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı?
Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti?
Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti?
İsrail-Filistin savaşında gün boyu ne yaşandı?
İsrail-Filistin savaşında gün boyu ne yaşandı?
Arka Plan - MİT’ten Suriye’de SİHA’larla operasyon
Arka Plan - MİT'ten Suriye'de SİHA'larla operasyon
Türkiye hangi ülkelere gaz ihraç edecek?
Türkiye hangi ülkelere gaz ihraç edecek?
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
Cumhur’un 81 ilde kazanma planı ne?
Cumhur’un 81 ilde kazanma planı ne?
81 ilde ittifak nasıl olacak?
81 ilde ittifak nasıl olacak?
Arka Plan - Erdoğan-Putin ne konuşacak?
Arka Plan - Erdoğan-Putin ne konuşacak?
Daha Fazla Video Göster