Arka Plan - Gazze’den son bilgiler: Sahada neler oluyor?

Tahir İnan’ın sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Gazze’den son bilgiler: Sahada neler oluyor? Çatışmalar hangi boyuta ulaştı, Hamas İsrail’i nereye çekti? Hamas’ın savunma planı nasıl işliyor? Şifa Hastanesi katliamını aklama çabası nasıl boşa çıktı? “En dayanıklı tank” denilen Merkava tankları imha edildi? Sahadan gelen sıcak görüntüler ne anlatıyor? Hangi ülkeler yok edilmek isteniyor? sorularına yanıt arandı. İşte 16 Kasım 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...