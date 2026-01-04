Viral Galeri Viral Liste MSÜ 2026 başvuruları ne zaman? Sınav tarihi ve tüm bilgiler

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılmak isteyen adaylar için 2026 yılına ait başvuru ve sınav takvimi netleşti. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre MSÜ 2026 başvuruları 5-29 Ocak tarihleri arasında alınacak, sınav ise 1 Mart 2026'da yapılacak. Başvuru süreci, sınav günü ve MSÜ başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar adayların gündeminde yer alıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2026 08:53
Her yıl binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 2026 yılına ait başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Askeri öğrenci olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar, MSÜ 2026 başvuru tarihleri, sınav günü ve başvuru şartlarına ilişkin detayları yakından takip ediyor.

MSÜ 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) üzerinden alınacak. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 3 Şubat 2026 günü geç başvuru imkanı tanınacak.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 MSÜ sınavına ait başvuru ücreti henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru ücreti 450 TL olarak belirlenmişti. Bu yıla ilişkin ücret bilgisi, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

MSÜ 2026 SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 26 Mart 2026 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026 yılına ait başvuru şartları henüz yayımlanmadığı için adaylar, geçtiğimiz yıl uygulanan kriterleri referans alıyor. 2025 MSÜ başvuru şartlarına göre öne çıkan başlıklar şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için kadın ve erkek adaylara açık olmak

Yaş şartını sağlamak (01 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu olmak)

