MSÜ 2026 başvuruları ne zaman? Sınav tarihi ve tüm bilgiler
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılmak isteyen adaylar için 2026 yılına ait başvuru ve sınav takvimi netleşti. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre MSÜ 2026 başvuruları 5-29 Ocak tarihleri arasında alınacak, sınav ise 1 Mart 2026'da yapılacak. Başvuru süreci, sınav günü ve MSÜ başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar adayların gündeminde yer alıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2026 08:53