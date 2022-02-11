Arka Plan - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sigaranın haram olduğunu dile getiren Erbaş "Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur." ifadelerini kullandı. Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı olduğunu söyleyen Erbaş, Mehmetçik'e yaptığı ziyarete ilişkin gelen eleştirilere de yanıt verdi. Erbaş "Askeri şehit olan komutana başsağlığı dilemek görevimiz. Biz de bu ülkenin çocuğuyuz." ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kripto para caiz midir?" sorusuna da yanıt verdi. İşte 10 Şubat 2022 tarihli Arka Plan programının tekrarı...