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Arka Plan | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Osman Kavala tepkisi!

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Giriş: 22.10.2021 00:43
Siyasetin sıcak başlıkları A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da ele alındı. 21 Ekim 2021 tarihli yayında Batı'nın Osman Kavala adımının perde arkasında kimler var? Muhalefetin skandal "Büyükelçiler bildirisi" tutumu ne anlama geliyor? Muhalefetin "PKK" tutumu neyi gösteriyor? sorularına yanıt arandı. Tüm bu yaşananlar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Batı’ya Osman Kavala tepkisi geldi. Arka Plan’ın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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Arka Plan | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Osman Kavala tepkisi!
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Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
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